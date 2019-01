Liberalernas fyra kommunalråd svarar Centerpartiet om politikens innehåll och form i Malmö.

När Centerpartiet kritiserar ( Aktuella frågor 9/1 ) att Liberalerna valt att bilda ett nytt mittenstyre med Socialdemokraterna frågar vi oss vad de hade velat se i stället. Hade Centerpartiet hellre föredragit en allians som var beroende av Sverigedemokraterna eller ett S-styre som fortsatt måste luta sig mot Vänsterpartiet?

Det nya historiska mittenstyret innebär istället att Malmö nu rör sig i liberal riktning, att SD fjärmats från vågmästarrollen, och att Vänsterpartiets inflytande över styret i Malmö för första gången på tjugo år har brutits.

Centerpartiet hade också möjlighet att ta ansvar för vår stad och ingå i ett mittenstyre för att påverka att Malmö drivs i en mer liberal riktning. I sitt fumlande efter ett politiskt mål visade de sig inte vuxna det ansvaret.

Vi gick till val i samarbete med alliansen, men alliansen vann inte valet. Under valrörelsen var Liberalerna tydliga med att de enda vi exkluderar från eventuellt samarbete efter valet är Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Detta har upprepats under hela valrörelsen, i såväl tv-sända debatter som tidningar.

Allianssamarbetet bröts de facto av Moderaterna när de i kommunfullmäktige den 15 oktober lade fram ett förslag till eget M-styre, trots att både C och L meddelat att vi istället ville att allianspartierna skulle gå i opposition. När både C och L lade ner sina röster svarade Moderaternas företrädare med hätska och onyanserade påhopp i sociala medier mot våra partier. Det gör man inte i ett samarbete.

Liberalerna är ett eget parti, med egen politik och ett eget kommunpolitiskt handlingsprogram. Till skillnad från Centerpartiet ämnar vi faktiskt få genomslag för vår politik här och nu och under hela mandatperioden.

Det är oseriöst att Centerpartiet slår sig för bröstet för att de satsade monopolpengar på skolan genom att på ett fullkomligt orealistiskt sätt skära ner kostnaderna för försörjningsstöd med en kvarts miljard kronor. Moderaterna skrev för bara någon dag sedan i Sydsvenskan att försörjningsstödskostnaderna kommer att öka avsevärt den närmaste tiden, ändå har C gått med på orealiserbara nedskärningar i försörjningsstödet. Vi försökte vid upprepade tillfällen under våra budgetsamtal motsätta oss detta utan att få stöd av C. Vi förstår att Moderaternas mål var att skapa ett budgetunderskott för att i slutänden få S-styret att avgå. Men vad var Centerpartiets mål?

Vad Centerpartiet menar med att utgöra en kraftfull samlad opposition är högst oklart. Vad som däremot snabbt framgick i våra trepartsmöten efter valet var att Moderaternas uttalade målsättning var att det renodlade S-styret till varje pris skulle avgå så att Moderaterna kunde ta över med stöd av SD. Det ville inte Liberalerna. Vi förstod att det politiska läget skulle kräva att vi agerade ansvarsfullt som en konstruktiv opposition.

Frågan är hur C hade röstat i fall S-styret avgått. Hade de stått fast vid att aldrig ge SD inflytande? Tycker C att ett renodlat M-styre som gör sig beroende av SD är ett bättre alternativ än det nya mittenstyret, där vi säkerställer en liberal inriktning?

Att Centerpartiet väljer att fara med osanning om antalet politiska tjänster vi erhållit genom att ingå i styret är ovärdigt. Liberalerna hade redan i opposition ett kommunalråd och en politisk sekreterare. I det nya mittenstyret delar L och S på makten och ansvaret. Därför är fyra av styrets nio kommunalråd liberaler.

Till syvende och sist handlar politik om vilka förslag man driver och får igenom, och i vilken riktning samhället ska gå. Budgeten som C och M lade fram var uppenbarligen inte färdigställd, men det gläder oss att den innehöll ett 50-tal liberala förslag.

Vi är också väldigt glada och stolta över att Liberalerna fick igenom ett 60-tal liberala förslag i vår budget med Socialdemokraterna, och att Malmö nu för första gången på flera decennier går i en mer liberal riktning. Ur ett liberalt perspektiv borde det också glädja centerpartisterna, men vad är egentligen deras mål?

Roko Kursar

Sara Wettergren

Simon Chrisander

Ewa Bertz

Kommunalråd för Liberalerna i Malmö stad.