Handboll

Wanne ställs utanför Sveriges VM-premiärtrupp

Tidigare skadade mittsexan Jesper Nielsen finns med i Sveriges VM-premiärtrupp mot Egypten. Däremot väntar handbollslandslaget med att skriva in tidigare febersjuke Hampus Wanne i truppen.

– Hampus Wanne är kvar i Halmstad och skrivs inte in, vi får se senare under dagen om han ansluter i kväll eller i morgon. Övriga tränade i går och det har inte kommit något bakslag på någon där, säger landslagets presschef Daniel Vandor.