Ishockey

Djurgården vann mot självkritiskt Linköping

Djurgården hamnade i tidigt underläge hemma mot Linköping. Men med fem raka mål – varav två i powerplay – vände Stockholmslaget till seger, 6–3.

– Vårt boxplay just nu håller inte för SHL, säger Linköpings kapten Eddie Larsson i C More.