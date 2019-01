First Aid Kit fick största Svensktoppshiten

First Aid Kits "Fireworks" var den mest framgångsrika låten på Svensktoppen under förra året. Den gick in på Svensktoppen i början av 2018 och stannade kvar på listan till december, men gick inte upp på förstaplatsen förrän så sent som i oktober.

Johanna och Klara Söderberg har också utsetts till årets artister och årets kompositörer bland de svenska artister som tagit sig in på listan.

"Vi trodde inte att 'Fireworks' skulle bli en hit. Den är ganska mörk och handlar om en relation som tar slut, känslan av ensamhet och övergivenhet", säger Johanna Söderberg i ett pressmeddelande.

Tomas Andersson Wij får utmärkelsen årets nykomling, då han med Sven-Ingvars-tolkningen ”När solen färgar juninatten” fått sin första låt någonsin på Svensktoppen. Årets Svensktoppsmelodier presenteras klockan 21.03 i kväll i P4.