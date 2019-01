Dygnet runt

The Long Ryders, Nicole Atkins och Cordovas till Folk & Rock i vår

The Long Ryders, The Black Sorrows, Nicole Atkins och Mandolin Orange är bara några av alla internationella akter som besöker Folk & Rocks scen i Malmö under våren. Nu är vårprogrammet spikat.

Skivaffären Folk & Rock vid Lilla torg i Malmö har förvandlats till en av regionens vassaste rockklubbar de senaste åren och inriktningen på americana har gjort att många amerikanska akter stannar till i Malmö.