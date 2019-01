The Killers släpper anti-Trump-låt

The Killers är tillbaka, denna gång med singeln "Land of the free", som är mer politisk än något av deras tidigare alster, skriver NME . Frontmannen Brandon Flowers berättar i en video på Instagram att han haft låten i sitt huvud ända sedan massakern på grundskolan Sandy Hook i Connecticut 2012, där en 20-åring sköt ihjäl 20 barn och sex lärare.