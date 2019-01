Statskyrkan har ”privatiserats” och är inte längre en del av staten. Skulle kungahuset försvinna i morgon skulle Sverige fungera precis lika bra. Att en förstärkt talmansroll kan fungera som statschef ser vi nu dagligen. Varför skall då alla skattebetalare vara med och bekosta en monarki som inte tillför något till vår demokrati? Vi har ju rätt att gå ur Svenska kyrkan, varför inte monarkin?

Om inte allmänheten, via skatten, skall bekosta kungahuset, vem skall då göra det? Rimligen till att början med de som vill, precis som med kyrkan. En monarkiavgift kan ju samlas in via skattsedeln, och om monarkisterna har rätt kommer majoriteten av svenskarna kvarstå som ”medlemmar”.

Men speciellt borde de betala som får inkomst av det! Storföretagen hävdar att kungahuset är till stor hjälp vid till exempel besök i utlandet. Om detta stämmer bör ju de som har glädje av det - indirekt deras aktieägare - ta kungahusets kostnader från sina utdelningar? Varför skall stora bolag som har råd med det, och tjänar på det, åka snålskjuts på ekonomiskt begränsade skattebetalare som inte har någon nytta av monarkin?

Sedan kan man, precis som Einstein, göra ett tankeexperiment, för att se vart det leder. Hur skulle det vara om kungahusämbetet utlystes till offentlig upphandling! Det är svårt att utan att dra på munnen hävda att bara en familj genom en särskild utbildning klarar av att hantera rollerna. Det kan inte vara så svårt att offentligt inte uttrycka några politiska synpunkter, och det finns många som alldeles utmärkt kan besöka stora idrottsevenemang, äta fint och skjuta vilda djur.

Men under ett sådant tankeexperiment skulle alla svenskar med nuvarande regelverk inte kunna offerera. Är man katolik, muslim, buddhist, jude – eller till och med ateist - kan man inte upprätthålla tjänsten. Familjen Bernadotte äger en exklusiv rätt till uppdraget, och därför kommer den för överskådlig tid framöver innehas av vita lutheraner som dessutom som förutsättning för att vara statschef måste ansluta sig till den augsburgiska trosbekännelsen, som tyvärr även fördömer islam. Det låter som något som SD fått igenom?

När man drar detta tankeexperiment till sin logiska konsekvens slås jag av en insikt. Att inte alla svenskar kan inneha landets högsta ämbete, må så vara med enbart ett ceremoniellt ansvar – är diskriminerande. Det går därför inte att komma ifrån att vårt nuvarande statsskick är odemokratiskt.

Rickard Ovin