Fyra Malmöakter nominerade till priser på Manifestgalan

Fakta

Synt

Ionnalee - EVERYONE AFRAID TO BE FORGOTTEN (To whom it may concern)

Johan Baeckström - Utopia (Progress Productions)

Red Mecca - I See Darkness in You (Massproduktion)

Roya - Hive (eshqi records)

Jazz

Adam Forkelid/Georg Riedel/Jon Fält - Reminiscence (Moserobie Music Production)

Bobo Stenson Trio - Contra la indecision (ECM)

Lisa Ullén - Piano works (disorder)

Malin Wättring 4 & Bohuslän Big Band - Harvest (Havtorn Records)

Dans

DJ Lily - Samlad årsproduktion (BROR Records/Lilies)

Jor-El / Joel Alter - Samlad årsproduktion (Be As One/Bror Records)

The Field - Infinite Moment (Kompakt)

Shakarchi & Stranéus - Steal chickens from men and the future from god (Studio Barnhus)

Dansband

Casanovas - Vi lever här och nu (Atenzia Records)

Martinez - Hans namn på min arm (Atenzia Records)

Streaplers - Just ikväll (Atenzia Records)

Blender - Gambla litegrann (Loudhillmusic/records)

Rock

CO SONN - VBG Trash Ensemble Vol. 2 (Lazy Octopus Records)

Det Jordiska - Det Jordiska (Lazy Octopus Records)

Les Big Byrd - Iran Iraq IKEA (PNKSLM Recordings)

RIOT GRRRL SESSIONS - THE 1ST SESSION (GMR Music Group)

Folk

Ahlberg, Ek & Roswall - Till dans (Dimma Sweden)

Emma Ahlberg Ek - Hillevi (Caprice Records)

Per Gudmundson & Bengan Janson - Hjeltamôs (Country & Eastern)

Groupa - Kind of folk Vol.2 Norway (All Ice Records)

Punk

Oldfashioned Ideas - Still worth fighting for (Contra Records)

SIR REG - The Underdogs (Despotz Records)

Twin Pigs - Scandinavian Nightmare (Luftslott Records)

Śmierć - Godzina Pusta (Nikt Nic Nie Wie)

Hårdrock

Abramis Brama - Tusen År (Black Lodge)

Bitch Hawk - JOY (Adrian Recordings)

Louise Lemón - Purge LP (Icons Creating Evil Art)

Craft - White Noise and Black Metal (Season of Mist)

Hiphop

Parham - Torsken (Playground Music)

Cherrie - Araweelo (Araweelo)

Ozzy - Ett öga rött (Play 66)

Aden x Asme - Samlad årsproduktion (BL)

Barn

Nils Berg och Kalle Carmback - I en stad (HOOB records)

Rimstad Rockerz - Tidens Led (J E Sounds)

Oddjob - Jazzoo 2 (Headspin Recordings)

Sofia Sandén & Maria Jonsson - Långt bort i skogen (Dalakollektivet records)

Årets Live

ShitKid (PNKSLM Recordings)

Hanna Järver (Cosmos Music)

Jonas Lundqvist (Adrian Recordings)

Anna von Hausswolff (City Slang)

Pop

Echo Ladies - Pink Noise (Sonic Cathedral/Hybris)

Hanna Järver - So Long (Cosmos Music)

Jenny Wilson - Exorcism (Gold Medal Recordings)

Jonas Lundqvist - Affärer (Adrian Recordings)

Årets Musikvideo

Les Big Byrd - A Little More Numb (PNKSLM Recordings) Regi: Joakim Åhlund

ShitKid - Oh Me I'm Never (PNKSLM Recordings) Regi: Linda Hedström

Simon G - Jag längtar tills du blir ful (Wald Entertainment) Regi: Jesper Ei Karsson

Jenny Wilson - Rapin (Gold Medal Recordings) Regi: Gustaf Holtenäs

Vanligt Folk - TKO (Kontra-Musik & Kess Kill) Regi: Vanligt Folk

Experimentellt

Maria w Horn - Kontrapoetik (XKatedral)

Martin le Artiste - A Stranger Clock (Synkron)

reBell - så som det alltid har varit, har det aldrig varit (SEKT records)

Vanligt Folk - Hambo (Kess Kill/Kontra-Musik)

Rytm

Essa Cham - Blomman från Sahara (Same Plate Music)

General Knas - Reggaestrerad (Rudeboy/SwingKids)

Miriam Aïda - Loving the Alien (Connective Records)

Räfven - 15 (Räfven Records)

Singer/songwriter

Arvid Nero - Mother Earth (TMB Records)

Christian Kjellvander - Wild Hxmans (Tapete Records/Border Music)

Sarah Klang - Love In The Milky Way (Pangur Records)

Sea Lion - Moonlight Here (Sea Lion Recordings)

SKAP:s och Manifests pris till årets kompositör:

Pontus Torstensson, Timo Lundgren, Petrus Fredenstad - The Exorcist Gbg – II (Höga Nord Rekords)

Martin Alisson & Adam Bolméus - Hästpojken - Hästpojken Är Död (Tamiami Records)

Nina Kinert - In Twos samt Romantic (Ninkina Recordings/Headstomp/Playground)

Sibille Attar - Paloma’s Hand (PNKSLM Recordings)

SKAP:s och Manifests pris till årets textförfattare:

Rasmus Arvidsson - Avantgardet - Alla Känner Apan (Avantgardet)

Daniel Boyacioglu - Daniel Boyacioglu & Mathias Landæus Trio - Bön för världen (Brus o Knaster)

Kajsa Grytt - Kniven i Hjärtat (Kajsa Grytt)

Paulina Palmgren - På randen kap 1 & 2. (Paulina Palmgren/Birds Records)

Visa

Bernt Törnblom - Jag blir glad (YTF Records)

Boulevarder av glas - Sista dansen (Augusta musik)

Jonathan Hilli - Jordsånger (Kakafon Records)

Collan Staiger - Tårar (Troglodyt Produktion)

Årets nykomling

The Overthrone

Sun & The Rain Men

KÅRP

Haerdsmaelta