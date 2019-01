Maria G Francke om reklamfilmen som får kommentarsfält att koka.

Detta har hänt: Gillette har gjort en ny reklamfilm där de travesterar sin slitstarka slogan The best a man can get och tar företagets image in i samtiden. The best men can be är en mycket tydlig följd av Metoo och diskussionerna som följt efter det att rörelsen drog igång.

Detta har också hänt: I kommentarsfält och sociala medier ropar sårade män på bojkott, rasar mot feminismen och visar upp en människosyn som inte uppdaterats på många decennier.

I ärlighetens namn bör påpekas att det även höjs positiva röster om uppdateringen av den trettio år gamla sloganen, en riktig klassiker i reklamsammanhang. Men den besinningslösa ilskan dominerar och det är när jag tar del av den som tröttheten på samtiden infinner sig. Igen.

På Twitter kan man lätt filtrera fram ett slagfält med mer eller mindre prominenta, kränkta män som armbågar sig fram för att göra sina röster hörda. Skådespelaren James Woods tycker att Gillette ansluter sig till den ”män är hemska”-kampanj som genomsyrar både mainstreammedier och Hollywood och meddelar att han aldrig mer kommer att använda företagets produkter. Den brittiske tv-personligheten Piers Morgan kallar filmen ett ”patetiskt världsomspännande angrepp på manligheten”. Och så vidare.

Vad är det som framkallar dessa starka reaktioner, varifrån kommer det oresonliga? Vilken sorts manlighet är det som anses vara under attack? Är det machomännen i Gillettes tidigare annonser som är så viktiga att bevara? För det fanns uppenbarligen ingen anledning att protestera mot de förljugna stereotyperna som rakade sin haka för tjugo och tio år sedan.

I den nya reklamfilmen sätts sexismen i styrelserum, underhållningbranschen och på gatan under lupp. Det absurda i uttrycket boys will be boys betonas och sensmoralen är att dagens pojkar växer upp och blir morgondagens män och därför behöver goda förebilder. Det är nog nu, liksom.

Det finns ingen anledning att tro att Gillette gör detta för att de som styr företaget är exceptionellt goda människor. Detta handlar om att göra en samtidsanalys, konstatera att ett företag inte bara säljer en vara utan också en image. Men plus och minus jämnar ut varandra och frågan är om rakhyvelskrängaren har vunnit något på detta när mobben väl lugnar ner sig efter förrättat värv.

Reklamfilmen är gjord av Kim Gehrig som även gjorde den uppmärksammade Libressereklamen Viva la Vulva i fjor, en annan reklam som får sägas vara tydligt samtida med sin oförblommerade vaginahyllning. Att en kvinna gjort en annons för hyvlar avsedda för att raka bort strävt skägg på manliga hakpartier verkar ju förresten räcka för att reta upp en del.

Bara sedan i söndags har den nya reklamfilmen visats över elva miljoner gånger på Youtube, så på det sättet är den en succé för Gillette som får sitt varumärke exponerat i vida kretsar. Och ännu mer i texter som denna.

Men det går inte att vända bort blicken från reaktionerna, från kvinnohatet och från de ömfotade, snarstuckna män som skriker som stuckna grisar efter att ha sett en reklamfilm.

Om de blir så förolämpade av ett budskap på temat ”bli en bättre man” är det inte nya rakhyvlar de behöver skaffa sig i första hand. Prio ett borde vara att skaffa sig sundare värderingar.

Låt skägget växa under tiden. Risken är att det hinner bli opraktiskt långt.