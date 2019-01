Karabatic in i Frankrikes VM-trupp

Franske superstjärnan Nikola Karabatic är klar för en överraskande comeback under VM. Den tidigare fotskadade handbollsspelaren kallades in till Frankrikes trupp i helgen och skrivs nu in i truppen.

– Han är klar för att spel och alla känner till Nikolas kvalitet och förmåga att hjälpa laget, säger förbundskapten Didier Dinart.

Samtidigt tappar Frankrike en annan tung pjäs, eftersom Nikola Karabatic tar plats i truppen på Cédric Sorhaindos bekostnad. Den store mittsexan skadade sig i Frankrikes oavgjorda möte med Tyskland och kan inte spela mer i VM.

Frankrike, regerande världsmästare, leder sin grupp före just Tyskland efter fyra matcher och är klart för mellanrundan i VM. Karabatic kan som tidigast göra debut mot Ryssland på torsdagen.

Sverige kan som tidigast möta Frankrike i en eventuell VM-semifinal.