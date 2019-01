Kraftigt vinstlyft för Bank of America

Den amerikanska storbanken Bank of Americas resultat steg kraftigt under fjärde kvartalet 2018.

Vinsten under perioden uppgick till 7 miljarder dollar, motsvarande cirka 63 miljarder kronor. Det innebär en vinst per aktie på 70 cent. Det kan jämföras med vinsten på 2 miljarder dollar under motsvarande kvartal 2017 då banken tog en stor skattesmäll efter en lagändring.

Intäkterna steg 11 procent till 22,7 miljarder dollar, eller 204 miljarder kronor, under fjärde kvartalet.