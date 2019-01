I huvudet på en au pair

Cecilia Hanssons självbiografiska skildring av sin egen au pair-tid, med en omvälvande kärlekshistoria i centrum, puttrar av nittonårig naivitet, skriver Anna Lundvik.

Cecilia Hansson Au pair. Natur & Kultur.

I Cecilia Davidssons ”Detta ska passera” från ifjol reser en kvinna tillbaka till sitt au pair-års Lübeck för att bättre förstå sig själv. Slående likt är hur Cecilia Hanssons nyutkomna lyriska memoar ”Au pair” skildrar hur Cecilia återvänder till Wien sökande efter nycklarna till sitt förflutna. Vad är det med au pair-vistelsen som är så omvälvande?

Själva ordet au pair är franska och betyder ”i nivå med”. Det syftar på ”en relation som är likvärdig, ömsesidigt berikande och omtänksam”, som förmedlingen Cultural Care formulerar det – något som för de allra flesta inte är någonting annat än en utopi.

Nu ser det ut som att agenturen tillsammans med 15 andra kommer att tvingas betala 65,5 miljoner dollar i en förlikning till närmare 100 000 före detta au pairer i USA, rapporterade flera amerikanska medier i förra veckan. Förmedlingarna ska systematiskt ha utnyttjat de anställda och verkat för att hålla lönerna under tillåtna minimilöner. En av au pairerna, mexikanska Sarah Azuela, berättar för The Washington Post att hon kände sig mer som en slav under värdfamiljens infall, än som en medlem av hushållet.

Så det är inte konstigt att det finns en uppsjö litterära och populärkulturella skildringar av barnflickor. Situationen möjliggör framställningar av intrikata maktförhållanden. Litteraturhistoriskt är gestalten klassisk, och jag läser au pair-skildringar som genremässiga förgreningar av 1800-talets populära guvernantromaner.

Men det är inte i första hand den prekära arbetssituationen Davidssons och Hanssons böcker handlar om. Det gör heller inte de tre noveller i danska Caroline Albertine Minors imponerande novellsamling ”Välsignelser”, nu aktuell på svenska i Johanne Lykke Holms mästerliga översättning, som handlar om en barnflickas självmord. Gemensamt för de tre författarnas annars vitt skilda texter är au pairernas komplicerade relationer till män.

Till skillnad från de andra två är Hanssons verk självbiografiskt. 2018 är memoarens Cecilia en etablerad poet, med barn och man, och en rad relationer i bagaget. Ändå återvänder hon till Wien, och till den kärlekshistoria som hennes debutdiktsamling ”Revbensdagar, morgnar” handlar om, som nu ges ut på nytt i en print on demand-utgåva men hennes samlade lyrik.

Debutboken är ointresserad av vilka han och hon är, deras roller och hur de träffats. I den mognare ”Au pair” är dessa aspekter centrala. Det nittonåriga jaget är högpresterande med stora ambitioner, lockad av Wiens konstnärliga och intellektuella arv. Hennes tysklärare och kärlek Walter förkroppsligar detta: En överlägsen och raljant litteraturvetare, en Lena Anderssonsk kulturman med stort K.

Själva förälskelsen blir aldrig så huvudlös som Esters i ”Egenmäktigt förfarande” eller som Chris Kraus i ”I love Dick” – den är mer långsam och lågintensiv, dess sönderslitande inverkan på jaget mer utdragen. I ett associativt flöde om litteratur och skrivande, besatthet och förälskelse, knyter Hansson stilistiskt an till den hippa amerikanska genren lyric essay, men i sitt slag är hon ovanligt lättsmält. ”Au pair” puttrar av nittonårig naivitet, men ibland kan jag önska att referenserna förankrats ytterligare, för emellanåt blir det snarast namedropping.

Kring barnflickans sexuella potential finns stereotyper, men själva har au pairer vad det verkar oftast en idé om en romans, en saga om en Mr Rochester. För Danielssons huvudperson räcker den grå vardagen inte till – hon fabulerar om en påhittad affär. En affär, som för Minors annars hemlighetsfulla au pair, hör till den krassa verkligheten.

Kulturellt och språkligt har au pairen försämrade möjligheter att framställa sig själv och idéerna om sitt jag – duktiga Cecilia skäms när hon tabbar sig med verben. Då kommer drömmen om pojkvännen in, inte bara som ett äventyr, utan också som en lösning på hennes problem. Att hon (liksom Jane Eyre) ska bli sedd, intellektuellt erkänd och socialt upphöjd till jämlikhet.

Så mycket värre då, när också det slår slint. Den duktiga flickans första kapitala misslyckande sker på flera fronter i Hanssons memoar. Och trots att de sociala frågorna står i bakgrunden, sätter boken ljus på situationens betydelse för den upprivande förälskelsen: Inte bara Walter är svaret på varför Cecilia återvänder till Wien.

Skör och dråplig framträder den före detta au pairen i sin oförmåga att försonas med det olyckliga slutet på sin egen saga. Det som får mig att ta ”Au pair” till mitt hjärta är inte hur detta nederlag ältas, utan hur det fortsatta ältandet, och skammen över detsamma, blir ett misslyckande i sig. Något som den litterära framställningen förstås kullkastar genom sitt återerövrande. Det är relevant och komplext.