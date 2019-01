Netflix fick färre nya abonnenter än väntat

Netflix levererade en sämre delårsrapport för det fjärde kvartalet än väntat, trots en mängd egna produktioner som gått bra. Strömningstjänsten fick 8,8 miljoner nya abonnenter under perioden. Det var färre än analytiker trott, prognosen löd på 9,2 miljoner nya abonnenter. I prognosen för kommande kvartal hoppas dock Netflix på 8,9 miljoner nya abonnenter medan analytikerna inte tror på fler än 7,6 miljoner.

Nettovinsten stannade på 133,9 miljoner dollar, eller 30 cent per aktie, jämfört med 185,5 miljoner dollar, eller 41 cent per aktie motsvarande period förra året. Analytiker hade tippat på en vinst på 24 cent per aktie.

Omsättningen för perioden ökade med 27,4 procent till 4,2 miljarder dollar, bara marginellt sämre än förväntningarna.

Bolagets aktie sjönk med 3 procent i efterhandeln.