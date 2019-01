Denna lördag fylls Lund av den tredje Eterfestivalen.

Den musikaliskt breda festivalen samlar band och artister från många genrer.

– Musik som har en egen karaktär och vågar vika av från normer, sammanfattar arrangören Magnus Borgkvist Johansson.

Festivalen har medarrangören Mejeriet som bas, men tar sig den här gången också ut i resten av Lund. Det blir konserter i Allhelgonakyrkan, Skissernas museum och vinterkupolen på Stortorget.

Ramen för det hela är experimentell och elektronisk musik, säger Magnus Borgkvist Johansson, som representerar arrangerande Little Finger.

– Vi vill lyfta fram akter som har stor potential, placera dem på en stor scen och ge publiken möjlighet att höra dem.

Två artister med lokal förankring, som på Mejeriet gör ganska så exklusiva spelningar, är duon Nerw och soloartisten 55 Cancri e.

Nerw är lika med Nils Erikson, annars mera känd som fristående popartist, och Ricard Wanderlöf. Bakom 55 Cancri e finns Sara Hausenkamp från Malmö.

Nerw kommer med syntar och trummaskin och ska improvisera.

– Så här har vi gjort musik ihop sedan vi var sju år gamla, berättar Nils Erikson.

– Ricard introducerade mig för Jean-Michel Jarre 1977, jag satt i en solstol på en veranda, blundade och lyssnade och åkte långt ut i rymden. Den känslan har jag burit med mig sedan dess, det är fint om vi kan förmedla den till publiken.

Sara Hausenkamp spelar elgitarr spetsad med en massa gitarrpedaler och loopar och sjunger till, färdiga låtar.

– Jag har alltid föredragit att uttrycka mig själv och mina känslor genom konst, eftersom jag är en ganska introvert och tystlåten människa. Jag är blyg, men har alltid velat stå på scen och ha utställningar. Visa upp det jag gör, men inte genom att prata.

Hon tänker inte på andra människor, lyssnare, när musiken blir till.

– Men jag blir väldigt glad om andra kan relatera till den eller känner något när de lyssnar.

Vi sitter på ett kafé i centrala Malmö och det blir snabbt tydligt hur olika de två artisterna som nu ska uppträda på samma festival är.

Likheten sitter framför allt i mångfalden, mängden projekt som Nils Erikson och Sara Hausenkamp drivit och varit inblandade i.

Nils Erikson är solo- och popartisten som nu inte satsar på egna plattor utan producerar och arrangerar på andras, komponerar körmusik (motetter och mässor som ges ut på ett norskt förlag) och arbetar halvtid som akustikkonsult. Med mera.

– Jag har hållit på med allt möjligt; collage, serieteckning, illustrationer, foto. Min syster som är keramiker och jag gjorde en utställning med musik ihop. Jag tycker om att blanda och när allt möts, när jag skapar min egen värld, säger Sara Hausenkamp.

Numera släpps musik av 55 Cancri e framför allt på Soundcloud och Bandcamp.

– Tidigare hade jag ett skivbolag, Music for Dreams, som jag släppte två skivor på. Mina musikvideor finns på Youtube, säger Sara Hausenkamp.

– Jag har spelat med andra förut, en musiker på syntar, men nu har jag valt att göra musik själv. Det är enklast och blir mer avskalat.

Låttexterna beskriver hon som ganska korta och repetitiva.

– Jag låter musiken tala och förklarar känslan med några få meningar, jag tycker ganska mycket om att göra så.

Live går Sara Hausenkamp in i sin 55 Cancri e-identitet och föredrar att använda masker och förklädnader. Artistnamnet har hon hämtat från planeten 55 Cancri e, 40 ljusår från jorden, som upptäcktes 2004.

– Man kallade den ”Diamantplaneten”, den såg ut kunna vara gjord av eller täckt av diamant på ytan. En diamond in the rough, en oslipad diamant. Det inspirerade mig, jag tog den som min hemplanet.

Nils Erikson och Ricard Wanderlöf har alltså spelat ihop mycket länge. Men detta är första gången de gör en timslång helt improviserad konsert.

– Vi börjar med en blank sommarsjö som vi ror ut på och så får vi se vad som händer, säger Nils Erikson.

– Vi har någon liten byggsten med oss, nån liten sequencergrej, men inga backtracks eller annat.

Hur det kommer att låta får man gissa sig till. Men gissningen blir lättare om man vet att de tidiga gemensamma inspirationskällorna var Mike Oldfield, Tangerine Dream och just Jean-Michel Jarre.

Man kan också fuska genom att lyssna in två längre videor av Nerw på Youtube, "Music for a washed up camera" (till en film från en kamera som en surfare tappade i havet) och ”Music for an electrified railway".

– En kollega filmade i fören på ett tåg som körde genom Danmark och Sverige, säger Nils Erikson.

– Det här har länge varit bara en hobbygrej, vi är bägge med i andra musikaliska sammanhang.

Som till exempel samproducerade europeiska thrillers. Nils Erikson fick med en technolåt i tv-serien ”The Team".

– Min låt ”Fremde” spelas i två minuter när skurkarna dansar till den på ett party.

Intervjun är slut. Vi reser oss, rockar och halsdukar åker på.

– Jag har turnerat med en Abba-tribute i USA också, säger plötsligt Nils Erikson.

– Jag var Benny Andersson och spelade det han gör på plattorna. Det var rätt speciellt att komma in inför 5 000 personer varje kväll och ta introt till ”Arrival”.

Han kommer att vika av betydligt mera från musiknormen på lördag.