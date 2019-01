Kallur och Björnstad leder Eldsjälsgalan

I mars ska föreningslivets hjältar hyllas på Eldsjälsgalan på Berns i Stockholm och nu står det klart att friidrottsstjärnan Susanna Kallur och tv-profilen Ida Björnstad blir kvällens konferencierer.

"Det fanns eldsjälar i min närhet som såg mig och min syster och tyckte att vi skulle börja med friidrott. Det är jag så tacksam för i dag – den här typen av engagemang ligger mig varmt om hjärtat", säger Kallur i ett pressmeddelande.

Under galan kommer årets eldsjälar att utses. Tusentals nomineringar har strömmat in och därefter har 16 finalister röstats fram. Fyra vinnare kommer att presenteras under kvällen i kategorierna hälsa, integration, ledarskap och idrottsförening. Av dem koras till sist årets eldsjäl 2019.

Eldsjälsgalan sänds på Expressen TV den 14 mars.