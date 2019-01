Amos Oz är borta och och Israel sörjer inte bara en litterär stjärna utan också en moralisk och politisk vägledare som enligt många spelat en oersättlig roll för landets samvete och självbild. Men det finns också röster som uttrycker en annan uppfattning.

Amos Oz har i över femtio år varit en kritisk röst i den israeliska samhällsdebatten. Efter sexdagarskriget 1967 var han en av de första som varnade för ockupationens kostsamma konsekvenser, både för palestinier och israeler. Han fortsatte oförtröttligt att tala för palestiniernas rätt till ett eget land vid sidan av Israel.

Denna ståndpunkt har under årens lopp skaffat Amos Oz alltfler och alltmer oförsonliga fiender. Framförallt bland de mest extremreligiösa bosättarna, som pekat ut honom som landsförrädare. Men även premiärminister Benjamin Netanyahu och andra företrädare för den högernationalistiska regeringen har upprepade gånger bemött hans kritik som naiv och verklighetsfrämmande.

Efter Amos Oz bortgång tystnade dock de kritiska rösterna, och Netanyahu beklagade förlusten av en av landets största författare någonsin. ”Även om vi hade olika inställning i många frågor så värdesätter jag Oz bidrag till det hebreiska språket och litteraturen”. Och Miri Regev, Israels hårdföra kulturminister, kallade honom en litterär gigant ”vars verk kommer att ge eko i hela världen”.

Även från palestinskt håll kom kondoleanser. Politikern Hanan Ashrawi beklagade förlusten av ”ännu en kritisk och modig röst”, och president Mahmoud Abbas skickade ett avskedsbrev till Oz begravningsceremoni, som direktsändes i israelisk teve.

”Världen har krympt efter Amos Oz bortgång” sade författarkollegan David Grossman, som tillsammans med författaren A B Yehoshua har haft en viktig roll som nationens kollektiva liberala samvete. De tre, som var nära vänner, har under hela sina liv kämpat för ett slut på ockupationen och en fredlig lösning av konflikten. En till synes fruktlös kamp i dagens Israel, där den högernationalistiska politiken har förkvävt nästan all opposition.

De tre stod tillsammans med hundratals andra israeliska kulturpersonligheter och intellektuella bakom ett upprop i somras mot landets nya kontroversiella nationalstatslag, som innebär att endast judar har full medborgarrätt i Israel. Lagen ger grönt ljus för diskriminering av landets minoriteter, och står därmed i strid med Israels självständighetsförklaring, fastslog protestuppropet. Varken demokrati eller jämlikhet nämns i den nya lagen, som också väckt stark kritik i omvärlden.

Gideon Levy, en annan av ockupationens mest oförtröttliga kritiker, kallade Amos Oz ”den siste moraliske sionisten”. Med honom slocknade ett av de sista ljusen i det mörker som råder i Israel, skrev han i sin minnestext i Haaretz. De båda var djupt oeniga om just sionismen, som Levy tappat tron på för länge sedan. Han frågade sig hur han kunde älska en person med en så orubblig tro på sionismens rättfärdighet – en oförbätterlig optimist. Svaret stod att finna i Amos Oz vinnande personlighet, hans charm och ödmjukhet.

Varje möte med honom var en oförglömlig upplevelse, skrev Gideon Levy. Jag delar den uppfattningen. Jag träffade Amos Oz första gången i hans hem i Arad, inför den svenska utgivningen av hans självbiografi ”En berättelse om kärlek och mörker”. Han tog emot mig i sin skrivarlya i källaren, med väggarna klädda med böcker från golv till tak. Han svarade vänligt på alla mina frågor och fick mig att känna att just den här intervjun var lika viktig för honom som för mig.

När jag sedan skrev ut den bandade intervjun upptäckte jag att han redan hade gjort en stor del av jobbet åt mig. Det han sade var redan färdigskrivet, jag kunde plocka långa stycken av hans svar utan att behöva förtydliga eller rensa bort något mindre väsentligt. Hans makt över språket var total, även på engelska. Det var en av de lättaste och mest lustbetonade intervjuer jag gjort.

Men det är inte alla som stämmer in i hyllningskören efter Amos Oz bortgång. Daniella Peled, redaktör för Institute for War and Peace Reporting, anser att han hade förvandlats till en kliché, en projektionsyta för omvärldens önskedrömmar om ”ett annat Israel”: filosofiskt, progressivt och fredssträvande. Sionismens romantiska era är för länge sedan förbi – om den nu någonsin har funnits, skrev hon i Haaretz.

Nu återstår bara två av Israels tre litterära samveten – Grossman och Yehoshua. Vem ska nu skänka nytt blod åt klichén om den vibrerande demokratin, uppstartsnationen och den mest moraliska armén i världen, undrade Daniella Peled.

Kanske är Eurovision Song Contest-vinnaren Netta Barzilai en mer passande kulturambassadör för det nutida Israel. Ett Israel med djupa ekonomiska klyftor, som lierar sig med Europas extrempopulister och vägrar ta emot flyktingar från krigshärjade länder. Den ideologi som Israel grundades på existerar inte längre, och nu när Amos Oz lämnat scenen blir den ideologiska illusionen ännu svårare att upprätthålla, menade Daniella Peled.