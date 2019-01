Huey Lewis and the News släpper nytt

Det amerikanska rockbandet Huey Lewis and the News ska ge ut ett nytt album, skriver Billboard

Den planerade fullängdaren blir deras tionde skiva, och den första med egna låtar på 18 år.

Huey Lewis and the News bildades i San Francisco 1979. Deras tidiga låtar gick åt new wave-hållet, men i och med albumet "Sports" 1983 anses de ha hittat sin egen nisch, så väl kommersiellt som konstnärligt.