Dystra sviten växer för Washington

Det hackar ordentligt för regerande Stanley Cup-mästaren Washington i NHL-ishockeyn.

Laget åkte på femte raka förlusten när bottenlaget Chicago vann med 8–5.

Jonathan Toews slog till med ett hattrick och Patrick Kane gjorde två mål. Carl Dahlström spelade fram till ett av Toews mål. Under de fem förlusterna har Washington släppt in hela 23 mål. Mot Chicago kom dessutom ett märkligt självmål när backen Dmitrij Orlov missade att plocka ned pucken med handsken och i stället slog in den i eget mål.

Chicago, som leds av förre Moratränaren Jeremy Colliton, bröt en fem matcher lång förlustsvit.

André Burakovsky spelade fram till två av Washingtons mål och Nicklas Bäckström till ett.

Washington har inte förlorat fem raka matcher sedan hösten 2014. Under den dystra sviten har Capitals tappat ledningen i sin division till New York Islanders.