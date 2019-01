I serien Lundaljud låter vi personer med koppling till den lokala scenen tipsa om sina favoriter. I andra delen lyfter Christofer Persson på Wake Up Records fram tre Lundaakter.

Christofer Persson, till vänster med O-Hund i förgrunden, är en av Lunds hiphop-eldsjälar. Bild: Tom wall

Christofer Persson kom in på hiphop genom intresset för breakdance under uppväxten i Lund. Vid sidan om sitt jobb som fritidspedagog på en skola driver han och några vänner sedan två år studion och musikkollektivet Wake Up Records.