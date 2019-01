Alice Cooper till Köpenhamn i höst

Skräckrockens far Alice Cooper kommer till Skandinavien för spelningar i höst. Den 25 september ställer han sig på Royal Arenas scen i Köpenhamn.

Vincent Furnier fyller snart 71 år, men han turnerar fortfarande under namnet Alice Cooper. Den hårt arbetande rockveteranen har skrämt slag på publik över hela världen sedan början av 1970-talet. 2011 valdes han in i Rock and Roll Hall of Fame.

På turnén "Ol' black eyes is back" har Cooper med sig Black Stone Cherry som gästartister. Den 25 september kommer Alice Cooper till Royal Arena och spelar sen den 27 september på Hovet i Stockholm och den 28 september i Partille Arena i Göteborg. Biljetterna släpps måndagen den 28 januari.