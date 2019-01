På senare tid har brister i tillgängligheten för funktionshindrade behandlats i olika sammanhang, bland annat under rubriken Åsikter i Sydsvenskan. Som drabbad av stroke för elva år sedan och därför nästan helt beroende av elskoter för förflyttning utomhus, kan jag ge några färska exempel på vilka svårigheter jag och alla andra med svåra förflyttningsproblem dagligen möter. Jag ger också några exempel på problem som personer med nersatt syn ofta möter. Så här tydligt beskriver lagtexten funktionsnedsatta personers rätt att ta del av vad samhället erbjuder sina invånare:

Samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättning kan vara delaktiga på samma villkor som andra. Människor med funktionsnedsättning har samma rätt som alla andra till gator, torg, kollektivtrafik, byggnader och andra fysiska miljöer. Det ska gå att förflytta sig säkert och självständigt, hitta dit man ska och förstå när man är framme.

Gator och torg: Höga trottoarkanter i gatukorsningar tvingar mig ibland att köra långa omvägar för att söka efter möjligheter att köra vidare. Ibland måste jag återvända till utgångspunkten för att leta efter andra framkomstmöjligheter. På liknande sätt försvårar brunnslock, stora hål och provisoriska lagningar i trottoarbeläggningen framkomligheten även för rullstolsburna och rollatorassisterade personer.

Avspärrningar vid gatuarbeten och halvfärdiga asfalteringsarbeten omöjliggör passage samtidigt som utrymmesbrist hindrar mig att vända för att söka annan framkomstmöjlighet. Ibland tvingas jag då ut i tät trafik på gatan.

Vid anläggning av nytt centrumtorg skapades decimeterhöga osynliga avsatser som utgjorde uppenbara risker för fallskador. Genom felaktigt placerade så kallade taktilplattor skapades risker för synskadade. Förstnämnda misstag kunde åtgärdas till låg kostnad. Att åtgärda misstaget med taktilplattorna ansågs emellertid för dyrt!

Promenad- och cykelstigar: Reparation av gång- och cykelstigar sker ibland med grovsingel vilket gör promenad med rollator och rullstol omöjlig och körning med elskoter plågsamt obekväm.

Tågresor: Perronghissarna är utrymmesmässigt oftast anpassade för rullstolar, som är smalare och betydligt kortare än en elskoter, vilket tvingar mig att vid varje in- och utpassage fälla in backspeglarna och därefter fälla ut och ställa in dem igen. Ibland är perronghissarna placerade så att in- och utpassage kräver manövrering med millimeterprecision.

Stora nivåskillnader mellan perrong – fotsteg och fotsteg – golv (Öresundstågen och pågatågen). För få och mycket svåråtkomliga platser för rullstolar och elskotrar (endast två per tåg) som dessutom utgör anvisad plats för rollatorassisterade passagerare.

Osynliga nivåskillnader mellan perrong och intilliggande områden. Genomskinliga perrongdörrar av glas utan märkning försvårar perrongbyten.

För att slippa elskoterburna passagerare påstår SJ helt felaktigt att elskotern är ett fordon och av den anledningen inte får medföras vid tågresa. Fakta är att Transportmyndigheten klassat elskotern som ett hjälpmedel och därmed jämförbar med en rullstol! Elskoterburna resenärer är därför exkluderade från den av staten beslutade riksfärdtjänsten med tåg.

Bussresor: Elskoter kan inte medföras i Skånetrafikens bussar. Ett antal busscharterföretag befattar sig över huvud taget inte med rullstols- och elskoterburna resenärer. Andra företag lämnar vid förfrågan väldigt vaga besked.

Hotell och restauranger: Markeringar för inställning av vattentemperatur i handfat och dusch utgörs ibland av millimeterstora markeringar i blått och rött eller små, nästan osynliga, graveringar i den blänkande ytan. Mycket svårhanterligt även för en person med full syn!

Restaurangernas buffébord saknar ofta fria avställningsytor. För den ensamme restauranggästen, som på grund av amputation, funktionshinder eller värk endast har en fungerande hand är tillgängligheten obefintlig.

Mynt: Diametermåttet på en-, två- och femkronorsmynten skiljer sig med endast cirka en millimeter per mynt. En- och tiokronorsmynten har dessutom samma diameter. Tiokronan avviker storleksmässigt från enkronan endast genom att vara några tiondels millimeter tjockare. Att legeringarna är så dåliga att färgen på mynten dessutom skiftar betydligt med myntets ålder försvårar ytterligare användandet, även för personer med full syn. Präglingen är så svag att inte heller den underlättar användandet.

Tillgänglighetsprövning: I likhet med obligatorisk miljöprövning vid nybyggnation och anläggning av till exempel gator och industrier bör vid nybyggnation och ombyggnad av fastigheter, gator och torg tillgänglighetsgranskning ske redan vid ritbordet. Obligatorisk utbildning i tillgänglighetslagstiftningen och dess tillämpning i praktiken bör också införas som delämne för alla byggtekniker, industridesigners och trafikmiljöplanerare.

Sven-Olle Lantz

Sven-Olle Lantz är pensionerad sedan 11 år och fick strax efter pensioneringen stroke, som har gjort honom ganska svårt rörelsehindrad. Han är samhällsorienterad och deltar gärna i samhällsdebatten.