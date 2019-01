Kanada förklarar älgkrig mot Norge

Den norska Storelgen har hamnat i blåsväder. För några år sedan petade den nämligen ner Mac the Moose från förstaplatsen som världens högsta älgstaty. Men nu mobiliserar den kanadensiska skulpturens hemort i hopp om att ta tillbaka tronen.

Tio meter hög tornar Storelgen upp sig ur skogen längs med riksväg 3 mellan Oslo och Trondheim. Det norska konstverket restes 2015 – och stal då rampljuset från kanadensiska Mac the Moose som i över 30 års tid hade stoltserat med att kallas världens högsta älgskulptur.

För Moose Jaw – Mac the Mooses hemort – var det svårsmält. Deras älgskulptur har varit så omtyckt att den till och med utsetts till stadens mest populära kändis. Och nu tänker de slå tillbaka.

– Det här är personligt för mig. Mac the Moose är praktiskt taget en i familjen, säger borgmästare Fraser Tolmie i en video på Facebook

– Mac the Moose var den högsta älgen i världen. Och det har det norska folket tagit ifrån oss. Vad tycker ni att vi ska göra åt saken?

Borgmästarens inlägg är ett svar på ett stridsrop från några ortsbor som uppmanar Moose Jaw att öka Mac the Mooses höjd med 31 centimeter – och därmed återerövra kronan. De har startat en insamling för att få ihop pengar till projektet. Stilettklackar, hattar och horn finns bland de mer eller mindre seriösa förslag som har lyfts som möjliga sätt att få älgen att växa.

Men så lätt tänker inte Storelgens hemort Stor-Elvdal ge upp. När konstnären Linda Bakke designade Storelgen gjorde hon den medvetet lite högre än den i Kanada – och nu har kommunen varit i kontakt med henne för att diskutera förutsättningarna att behålla rekordet. Hon har bland annat börjat undersöka vad det skulle kosta att bygga en dubbelt så hög älg i guld.

– Det är kanske inte fullt så realistiskt, men det är roligt att vara stor i käften. Samtidigt ligger det en stolthet i att ha den högsta älgen och vi tänker göra vad vi kan för att behålla titeln, säger Terje Hoffstad, borgmästare i Stor-Elvdal, till TT.

– Men vi har hela tiden haft en vänskaplig ton och glimten i ögat. Planen är att fortsätta så.

När Storelgen restes var det i syfte att skärpa trafikanters uppmärksamhet och minska antalet olyckor. Föga anade kommunen att älgen en dag skulle skapa rubriker i allt från The New York Times till The Guardian och BBC.

– Vi är en kommun med 2 500 invånare, så vi är inte vana med att det är vi som över en natt syns mest i internationell press. Det är glädjande och förstås fantastiskt ur marknadsföringssynpunkt, säger Hoffstad.

– Nu är det ingen som bara kör förbi älgen längre, utan många stannar och tar en bild.