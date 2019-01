New England och Los Angeles till Super Bowl

Övertidssegrar tog New England Patriots och Los Angeles Rams till NFL-finalen Super Bowl, som avgörs om två veckor i Atlanta.

För New England blir det tredje raka finalen och ett försök till revansch efter fjolårsförlusten mot Philadelphia Eagles. Det blir också storstjärnans, quarterbacken Tom Brady, chans till en sjätte titel i amerikansk fotboll.

I semifinalen besegrade New England Kansas City Chiefs med 37–31. Brady tackar turen i slantsinglingen inför övertiden för segern.

– Jag är glad att vi vann slantsinglingen. Det gjorde att vi kunde vinna, säger han.

New England tog sig 75 yards i 13 spel och Rex Burkhead kunde föra bollen de sista två meterna in i målområdet för en touch down.

För Los Angeles är det första gången som man får spela Super Bowl. Detta efter segern över New Orleans Saints med 26–23. Matchen avgjordes med ett sparkmål 3.17 in på övertid som Greg Zuerlein satte.