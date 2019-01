Två vinstchanser för Malmö i World Restaurant Awards

Malmötidskriften Fool Magazine och det gastronomiska evenemanget Parabere Forum i Malmö är bägge nominerade till priser i den helt nya internationella restaurangtävlingen World Restaurant Awards där även Köpenhamnskrogen Noma kan vinna dubbla priser.

Går det att tävla i vilken som är världens bästa restaurang? Tveksamt, tycker många. I över hundra år har Guide Michelin försökt och sedan 2002 finns tävlingen Worlds 50 Best Restaurants där Noma i Köpenhamn vid fyra tillfällen stått som etta i världen.

En av grundarna till World’s 50 Best Restaurants var Joe Warwick som på den tiden arbetade på arrangerande Restaurant Magazine. Idag är han inte kvar och World’s 50 Best Restaurants har blivit stor business. Som en motreaktion mot den koloss som World’s 50 Best Restaurants har blivit har nu Joe Warwick tillsammans med matskribenten Andrea Petrini och eventföretaget IMG startat World Restaurant Awards. I den 100 personer stora juryn finns välkända restaurangnamn som Massimo Bottura från Osteria Francescana, René Redzepi från Noma och David Chang från Momofoku.

Nu har World Restaurant Awards tillkännagivit nomineringarna inför prisgalan den 18 februari och bland dem hittar vi två kopplingar till Malmö.

I mars 2018 stod Malmö värd för det gastronomiska evenemanget Parabere Forum som är en mötesplats för kvinnor inom världens gastronomi. Just Malmöevenemanget är nu nominerat till att vinna pris som 2018 års bästa matevent i konkurrens med gourmettåget The Presidential Train i Portugal, matfestivalen Al Meni i Rimini, Game at Lyle’s i London och Refugee Food Festival i Paris.

I kategorin ”Long Form Journalism” har tre texter nominerats, varav två är kopplade till den legendariske matskribenten Jonathan Gold som avled i somras. Den ena är en text av honom och den andra en text om honom. Men den tredje texten är publicerad av Malmötidskriften Fool Magazine som drivs av paret Lotta och Per-Anders Jörgensen. Artikeln ”The Food Circus” av amerikanska Lisa Abend är en artikel om cirkusen kring just restaurangpriser.

– World Restaurant Awards skapades ju för att hitta glädjen i gastronomiska tävlingar igen och göra det lite mer rock’n’roll. Jag är jätteglad att vi är nominerade, säger Per-Anders Jörgensen.

Ett bevis för att tävlingen försöker hitta glädjen i tävlandet är kategorier som ”bästa tatueringsfria kock” och ”bästa pincettfria restaurang”.

Flera Köpenhamnskrogar är också nominerade till World Restaurant Awards. Noma har chans att vinna priser i kategorierna ”etiskt tänkande” och ”originellt tänkande”. Stockholmsrestaurangen Punk Royale öppnade i Köpenhamn förra året och kan nu vinna pris för ”årets atmosfär”. Amass på Refshaleøen kan vinna pris i kategorin ”Forward drinking”.