At The Gates till Borgholm Brinner

Svenska metalbanden At The Gates och Opeth samt amerikanska Of Mice & Men kommer till festivalen Borgholm Brinner i sommar. Det står klart när festivalen presenterat sina första bokningar.

Borgholm Brinner är metalbandet In Flames egen musikfestival, som arrangeras i Borgholms slottsruin på Öland den 2–3 augusti. In Flames avslutar själva båda konsertkvällarna, och biljetterna är släppta, enligt ett pressmeddelande från festivalen.