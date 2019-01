First Aid Kit: Det är det största

Fakta

Indiefolkduo bestående av systrarna Klara och Johanna Söderberg. Bildades i Svedmyra utanför Stockholm 2007.

Debuterade våren 2008, då Klara var 15 år och Johanna var 17 år, med ep:n "Drunken trees". Samma sommar fick de ett slags genombrott då de laddade upp en video på Youtube där de tolkar Fleet Foxes "Tiger Mountain peasant song".

2010 släpptes debutalbumet "The big black and the blue" och 2012 kom sedan det stora genombrottet med albumet "The lion's roar" som bland annat innehöll singeln "Emmylou". Duon har turnerat världen runt och har sedan dess också hunnit med att ge ut albumet "Stay gold" (2014) och "Ruins" ¨(2018).

Aktuella med två Sverigespelningar, en i Globen den 26 januari och en i Malmö arena den 1 februari. Är också nominerade på Brit Awards som hålls den 20 februari i London.