En stark tysk. Det kan vara lösningen på en lite lurig lunch–V4 på Jägersro.

Vi såg Gustavson Be (inte att förväxla med den holländska Gustafson vi sett på Jägersro) vinna ett V75–lopp på danska Århus i slutet av december. Då visade han upp en rejäl starkt och kunde vinna trots att han gick större delen av slutvarvet i tredjespår. Han besegrade då hästar som Den of Warlock (Marcus Lindgren) och Ramon Dekkers (favorit i loppet med Robert Bergh).

Nu gör tränaren Victor Gentz, håller till strax söder om Berlin, den långa resan till Jägersro. Och han gör det i angeläget ärende.

– Jag tror att Gustavson BE har bäst segerchans av mina två hästar (Nordmann, lopp 4 den andre). Givetvis är vi nöjda med hästarna. Gustavson BE är en stark häst, vi hoppas bara att han sköter sig i starten. Det har varit problem där ibland, säger Victor Gentz.

Det finns några startsnabba med i loppet som med all sannolikhet ser till att det blir en rejäl öppning och sen tror vi att Victor Gentz kliver in i handlingen under slutvarvet. Dagens tuffa och vintriga förhållanden gynnar utan tvekan den starke tysken.

Omgången ser annars rätt lurig ut. Inledningen är snudd på omöjlig att bena ut. Vi streckar på tio hästar och hoppas på en skräll direkt.

Vi ger tipsettan till Veravia As som kan öppna snabbt, gav sig från ledningen senast och har kanske inte sin bästa bit tillslut. Motståndet kommer i första hand från Axel Jacobsens Bootz Simoni som vann ett enkelt lopp på Jägersro i oktober. Fick sedan en paus och gjorde comeback på Lunden förra veckan, med den starten i kroppen ska formen vara på gång – men vi letar skräll och streckar rejält.

Harry River, avdelning 2, är vi förtjusta i – men orutin och bakspår gör att vi garderar. Fyra streck känns rätt tryggt.

Diamond Hall blir med all sannolikhet favorit i V4–avslutningen och det är en bra chans. Men vi garderar och hoppas att värdet sticker iväg en del.

Om sedan Typhoon Face uppträder som i kvalet i mellandagarna är han oslagbar i det avslutande loppet.

Tipset, första start 12.20

Lopp 1: 7 Veravia As, 3 Boozt Simoni, 9 Global Up’n Away, outs: 8 Tough America.

Lopp 2: 9 Harry River, 6 Global Writer, 2 Bankrobber, outs: 5 SHT’s Piraya.

Lopp 3: 6 Gustavson BE, 9 Inertial, 7 Kendra Silvio, outs: 3 Neverendingdream.

Lopp 4: 4 Diamond Hall, 7 Volita Go, 1 Vital, outs: 2 Nordmann.

Lopp 5: 6 Typhoon Face, 4 Tinkerman Face, 8 Vilda Frontline, outs: 5 Rosalin Hill.

Strykningar

Lopp 4: 5 Miss Pixel.

V4–systemet, 160 rader

Avd 1: 1 Lovely Jons, 2 Vale, 3 Bootz Simoni, 5 Maharania Jons, 6 Temptation Garbo, 7 Veravia As, 8 Tough America, 9 Global Up’n Away, 11 Un Adri Master, 12 See You In Heaven (10 Nemo Adamas, 4 OIivia Napp).

Avd 2: 2 Bankrobber, 5 S H T’s Piraya, 6 Global Writer, 9 Harry River (4 Terracotta Face, 12 Valsa Matilda).

Avd 3: 6 Gustavson BE (9 Inertial, 7 Kendra Silvio).

Avd 4: 1 Vital, 2 Nordmann, 4 Diamond Hall, 7 Volita Go (3 Hives, 11 Unchaperoned Dance).

LD–systemet, 4 kombinationer

LD–1: 6.

LD–2: 1,2,4,7.

