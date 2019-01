Maggie Rogers får maxad crossover-effekt

POP. Heard in a past life.

För tre år sedan var Maggie Rogers blott en ambitiös musikskolestudent i New York. Men så fick Pharrell Williams höra hennes låt ”Alaska”, och sen var inget sig längre likt för den unga sångerskan och banjospelaren (har ni inte sett det berömda Youtube-klippet är det värt det om inte annat för Pharrells minspel). ”Heard in a past life” har för all del tagit sin tid med tanke på draghjälpen, men det har varit värt det – albumet känns helt enkelt ovanligt konsekvent för att komma från en såpass ung artist.