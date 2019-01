Lundabandet Between the Lines fick en radiohit med ”Älskling” i höstas. ”Vi trodde inte att den skulle bli stor, men när vi la in kören blev den så maffig” säger gitarristen Johan Carlsson, längst till vänster, bredvid William Friman, Freya Ek, Alice Castell och Cornelia Karlsson. Bild: Tom Wall