Det är risk för nedfallande is på Öresundsbron – och för andra dagen i rad tvingas Bron att stänga på grund av det. Bron är just nu avstängd i båda riktningarna.

Bron stängde för trafik vid klockan 12.56 på onsdagen. Enligt den första prognosen väntas trafiken kunna rulla på som vanligt igen vid klockan 14.56.

Under vintern kan det bildas is på Öresundsbrons snedkablar. När temperaturen sedan ökar kan isen falla ner, något som innebär en säkerhetsrisk för bilisterna. Det är anledningen till att Bron just nu är stängd.

Det är relativt ovanligt att Bron stängs av av just den här anledningen – men samma sak inträffade även under tisdagen. Då stängdes Bron av i riktning mot Danmark under drygt 50 minuter på eftermiddagen.

– I den här situationen är det inte så mycket vi kan göra. Vi väntar helt enkelt på att det töar och faller ner, förklarade Jens Genders, kommunikationsansvarig på Öresundsbron, då.

Artikeln uppdateras.