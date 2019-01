Terroristexpert: Extremt allvarligt

Terroristexperten Magnus Ranstorp reagerar starkt på uppgifterna om att gränspolisen inte klarar av att kontrollera den inre gränsen. Det innebär att det finns en lucka som potentiellt kan utnyttjas av kriminella och terrorister. – Och det är helt oacceptabelt.

Regeringen har förlängt de inre gränskontrollerna, men enligt Magnus Ranstorp, professor vid Försvarshögskolan, är det en omöjlig uppgift för gränspolisen att utföra.

Orsaken är att det inte finns tillräckligt med resurser – något som för terroristexperten egentligen inte är något nytt – men som gränspolisens rörliga kontrollsektion nu åter bekräftar.

– Det är extremt allvarligt eftersom vi ju har gränskontroll. Det här visar att det finns en lucka som utnyttjas, och som potentiellt kan utnyttjas av kriminella och terrorister, säger Ranstorp.

Enligt gränspolisens rörliga kontrollsektion, som bland annat kontrollerar hamnar i Stockholmsregionen, saknas inte bara lokaler utan även datorer och passläsare som kan skanna handlingar. Det gör att man till exempel kan missa att en person är efterlyst, påpekar Ranstorp och beskriver det hela som "oacceptabelt".

Han hävdar att systemet måste stärkas, men att man även måste börja diskutera med de baltiska staterna, som enligt gränspolisen utfärdar turistvisum.

Om dessa utnyttjas av personer för att sedan direkt ta sig vidare in i Sverige så ställer man förmodligen inte tillräckligt många kontrollfrågor, hävdar Ranstorp.

– Man tillfredställer helt enkelt inte de krav som krävs.

Gränspoliserna vid Stockholms hamnar har sett en markant ökning av personer från Centralasiatiska stater. Till exempel uppskattar en av dem att upp till 2 000 uzbeker tar sig in via hamnarna per år.

Även om det finns en risk att en av dem är potentiell terrorist, menar Ranstorp att den mesta av brottsligheten som genomförs av personer som tar sin in i Sverige olagligt är av betydligt mildare karaktär.

– Det är mer av ekonomisk brottslighet, vissa arbetar svart eller etablerar företag. Det är hela skalan – och det handlar inte bara om uzbeker.