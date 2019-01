Ur smärtan över sonens cancer föddes styrkan att hjälpa andra

Anna Herslow beskriver känslan när hennes treåring diagnosticerades med leukemi som att sprängas inifrån. Men ur sorgen och smärtan växte en inre styrka och en bok fram. För sonen, för familjen – och för andra som går igenom samma resa.

– Cancern är en krigszon. Den skrämde rädslan ur mig, säger hon.

"Vi känner alla någon som har eller har haft cancer. Det är så laddat, för det är en sjukdom som tar liv. Därför måste vi prata om det och hur vi kan bemöta det. Hade det bara hjälpt att vara rädd hade jag varit rädd hela tiden", säger Anna Herslow, som håller lillebror Marcel, 5 år. När Matteo, idag 7 år, fick leukemi började hon skriva boken "Cancerns gömda gåvor". Bild: MOA DAHLIN

En blek januarisol spiller in genom fönstret i Falsterbovillan. På köksbordet ligger en Star Wars-bok uppslagen, under bordet väntar två lasersvärd på att dess ägare ska ta sig an nästa kamp mot mörkrets makter. Men just nu har husets jediriddare tagit en paus. Han har precis kommit hem från skolan, äter kalla prinskorvar och ser en film med sin lillebror.