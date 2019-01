Groggen och mellanölet banade väg för god musik

Groggen gav namnet. Mellanölet la grunden till nio år av spelningar på AF.

Nu firar det klassiska Lundastorbandet Atle Big Band sitt 50-årsjubileum, med en konsert på Stenkrossen på lördag.

– Det var stort att få spela storbandsmusik i Lund mitt i popens och revolutionens tidevarv, säger Håkan Olsson om perioden från 1968 och framåt.

De kallar och kallade sig atleter. Och den 11 november 1968 inledde de en nio år lång sejour av populära måndagsspelningar på Akademiska föreningen, i lokalen som kallades Tua.

– Snart vi så ohyggligt populära att det knappt fanns plats att spontandansa, konstaterar Håkan Olsson, som tog över ledningen av orkestern efter Lennart Hansson ganska kort efter Tua-premiären och sedan ledde den under resten av AF-epoken.

Paramountorkestern Atle räknar 1968 som sitt födelseår. Jubileumskonserten på lördag kommer alltså en smula sent, men å andra sidan fanns faktiskt bandet redan flera år tidigare, då mera inriktat på underhållningsmusik.

– Men 1968 hade Atle precis gjorts om till ett litet storband om tolv musiker och spelade nu ren jazz, 30- och 40-talsmusik. 1969 blev vi ett fullt storband, berättar Håkan Olsson.

Sitt namn hade orkestern tagit sig redan tidigare, efter dåtidens stadsisbrytare Atle.

– Det fanns ju en hemsk groggkultur på den tiden, säger Håkan Olsson med ett leende.

– Bandet hade spelat, medlemmarna satt på ett studentrum efteråt och drack grogg. Någon gruffade över att det var för mycket is i glaset. ”Skaffa en isbrytare då” sa nån annan. Och sedan kom namnet Atle upp.

1968 behövde krögaren på AF att något hände på Tua på måndagskvällar. De övriga sex dagarna i veckan hade han tillstånd att där bedriva disco, stället kallades då Disquen. Tua var jämfört med Chrougen den enklare av serveringslokalerna på bottenplanet i huset.

– Så han satte in en orkester på känn, oss. Mellanölet flödade, mackor och enklare mat fanns och vi spelade mellan klockan 21 och 24. Gaget för hela gänget var då 500 kronor och en back mellanöl, minns Håkan Olsson.

Atles spelningar blev snart ett folknöje. Traditionell storbandsjazz med swing under fötterna var knappast det hetaste i 1968 års Lund. Pop och rock var ungdomens favoritmusik och tidsandan bland många studenter var revolutionär, inte direkt 30-talsnostalgisk.

Men: Måndagar var en ytterst lugn, för att inte säga död, dag i Fest- och Studentlund och den som ville gå på lokal då hade få val. Folk upptäckte att storbandsjazz är kul.

– I en studentstad kan man haka på de märkligaste trender, konstaterar Håkan Olsson.

Alla atleterna utom banjoisten kom från studentorkestern Bleckhornen.

– Vi spelade musik förknippad med bland andra Count Basie och Jimmie Lunceford och låtar som ”Dinah”, vår signatur, ”The Sheik of Araby” och ”Sweet Georgia Brown”. Plus en del svenskt, till exempel ”Fröken, får jag be om er adress?”, den var bra, och ”Knutte knopp”, ett fånigt 30-talsnummer. Dessutom blev det låtar av folk som Jules Sylvain och Sven Paddock och både franskt och tyskt.

Redan i början av 70-talet började Atle dock modernisera repertoaren med nyare storbandsmusik, bland annat influerad av Jojje Flink, arrangör och trumpetare. Förutom måndagsspelningarna på AF spelade man framför allt på nationsdanser. En tur till Liseberg blev det också.

Orkestern blev allt bättre, konstaterar Håkan Olsson. Samtidigt glesnade det i publikleden mot mitten av 70-talet.

– Den 1 juli 1977 förbjöds mellanölet. I oktober samma år fick vi kicken från AF. Det kan ha funnits ett samband, säger Håkan Olsson med en glimt i ögat.

Han själv trakterade klarinett, altsax och barytonsax och ledde bandet fram till 1978, då han lämnade Atle och sadlade om till Salongsorkestern som han nyligen varit med och grundat.

– I Atle lärde jag mig spela jazz och leda orkestrar. Men det som var mycket större var att få vara med om att i popens och revolutionens tidevarv i Lund spela storbandsjazz. Och att folk tyckte om det, säger han.

Storbandet Atle har levt vidare sedan dess. På lördag kör man en temakonsert fokuserad på den storbandsmusik som var modern just kring 1968, bland annat nummer av namnkunniga Clarke-Boland Big Band samt låtar förknippade med Monica Zetterlund och Nancy Wilson-Cannonball Adderley.

Bandets två konstnärliga ledare Vincent Nilsson och Jerker Lindström turas om med dirigerandet.

– Vi repar fortfarande på måndagar, den heliga dagen, säger Björn Johansson, som med sina 24 år i trumpetsektionen är äldst i dagens band.

– Vi har en bred repertoar eftersom vi de senaste femton åren lagt mycket energi på olika temakonserter, med allt från tidig jazz till afrokubanskt och salsa. Vi har varit och spelat i Polen och Prag, haft gästartister som Svante Thuresson och Rigmor Gustafsson och under femton år lirade vi bland annat flera om året på Gloria's. Jag vågar påstå att vi blivit bättre under mina 24 år.

Sammanhållningen i gänget, som består av skickliga amatörer, är stark, många har varit med länge. Björn Johansson nämner god stämning, bra musik och smaklig fika på måndagar som fin motivation.

– Måndagskvällarna blir ett perfekt sätt att rensa hjärnan på, då stänger man av allt annat i livet. Alla pengar vi får in går till vår konstnärliga ledning. Betalningen vi får är att spela med en professionell ledning och kunna utvecklas.