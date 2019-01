En av världens just nu mest påpassade jazztrumpetare är på väg till Lund. På lördag eftermiddag spelar Ambrose Akinmusire med sin kvartett på jazzbrunchen på Mejeriet.

Den mångsidige 36-årige amerikanen, som vann trumpetkategorin i Down Beats kritikeromröstning förra året, har laborerat med många olika stilar och på det senaste albumet hörs både rap och stråkkvartett.

Till Lund kommer han med sin kvartett, det band som 2017 släppte albumet "A rift in decorum — Live at the Village Vanguard” och som bottnar i 60-talets postbopjazz och avantgarde.