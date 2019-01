Minnesord om Sven Thufvesson

Sven Thufvesson, Helsingborg, har avlidit i en ålder av 89 år. Närmast anhöriga är hustrun Barbro och barn med familjer.

Några dagar in på det nya året nåddes jag av budet att min gode vän, f d poliskommissarien, f d rustmästaren och Kongoveteranen Sven Thufvesson, Helsingborg, stilla somnat in.

Jag hade ganska intensiv kontakt med Sven via telefon och dator under det senaste året och jag visste att han insjuknat under hösten. Likväl kom det som en chock för mig då hans hustru Barbro meddelade mig att Sven gått bort den 29 december. Sven, denne kraftkarl och kämpe, fanns inte mer.

Det var ganska svårt att omedelbart ta in, men efter en stunds eftertanke kom jag, som själv inte längre tillhör de unga och raskas skara, fram till att förr eller senare har man gått hela vägen fram till porten.

Även om det ibland kändes så har jag inte känt Sven i hela mitt liv. I oktober 1962 ryckte den svenska FN-bataljonen nummer 18 in och transporterades till Kaminabasen i hjärtat av Kongo. Både Sven och jag var med där även om vi inte hade en aning om våras existenser. Jag var nyutexaminerad polis i Malmö vid inryckningen.

Runt julhelgen 1962 gick katangesiska styrkor till angrepp mot FN-trupp i Elisabethvilleområdet och dagen före nyårsafton fick den svenska bataljonen på Kaminabasen order att inta den närbelägna staden Kaminaville och tillfångata alternativt driva ut den katangesiska garnisonen. Och det var först nu jag fick vetskap om Svens existens utan att bli personlig bekant med honom. Han var vagnchef på en av två från katangeserna erövrade pansarbilar av typ M8 och dessa vagnar gick i spetsen vid varje enskild aktion som företogs mot Kaminaville och byarna där omkring denna nyårshelg.

Jag var inte bekant med Sven då, och blev det inte förrän 25 år senare och då genom vårt gemensamma yrkesval, men efter första dagen av kampanjen mot katangeserna visste jag vem han var. Jag skulle tro att samtliga på bataljonen visste vem Sven och hans M 8-besättning var. Utan dessa bilar i täten, där även den andra hade en helsingborgare som vagnchef, hade inte dessa intensiva dagar slutat så oblodiga för svenskt vidkommande som nu skedde.

De intensiva dagarna kring årsskiftet 1962-63 satte djupa spår i många av bataljonens soldater och särskilt bland dem som hela tiden befann sig längst fram.

Sven var en befälhavare som tog hand om sina underställda, både då och efteråt. Han gick dock själv inte ur striderna helt opåverkad. Vid inbrytningen i Kaminaville inträffade en händelse som för all framtid satte sina spår i Svens inre. På den tiden tog man inom Försvarsmakten inte hänsyn till skador som inte syntes på utsidan. Det är först i våra dagar som det inom försvaret upptäckts att PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) är en realitet.

Mer än 50 år efter händelsen fick Sven sin upprättelse genom att han tilldelades Försvarsmaktens medalj för sårad i strid.

Under 80-talet arbetade både Sven och jag på trafikövervakningsrotlar inom Skånepolisen och vi diskuterade då många gånger våra gemensamma FN-erfarenheter. Han var en god och medkännande kamrat som det skulle behövas fler av i denna egoistiska värld.

Tommy Nilsson