Morricone: Därför undviker jag musik

Fakta

Född: 1928

Bor: I Rom.

Karriär: Ennio Morricone fick sitt genombrott på 1960-talet i de westernfilmer som regisserades av Sergio Leone. Han har arbetat med bland andra Oliver Stone, Pier Paolo Pasolini och Quentin Tarantino. År 2010 fick han Polarpriset och för musiken till Tarantinos "The hateful eight" tilldelades han slutligen en Oscar 2016.

Några av de mest kända låtarna kommer från filmerna "Den gode, den onde, den fule", "The mission", "Once upon a time in America", "Django unchained" och tv-serien "Bläckfisken".

Aktuell: Med konserten "Last ever tour" i Globen i Stockholm 27 januari.