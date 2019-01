Robyn och hennes senaste album "Honey" har chans på vinst när Nordic Music Prize för årets nordiska album delas ut i Oslo den 28 februari. Det har även Jenny Wilson för "Exorcism" och Sarah Klang för "Love in the Milky Way", som också är nominerade.

Nordic Music Prize etablerades 2010 av norska festivalen By:Larm. Syftet med priset är att lyfta fram albumet som konstform och att stärka samarbetet för nordisk musik.