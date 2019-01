Weezer släppte coverskiva

De har redan gjort en uppmärksammad cover av Totos 80-talsklassiker "Africa" – nu har Weezer släppt en överraskningsskiva full med andra covers.

Albumet "Weezer (Teal album)" innehåller förutom nämnda låt även bland annat tolkningar av Michael Jacksons "Billie Jean", Eurythmics "Sweet dreams (Are made of this)" och Black Sabbaths "Paranoid".

Den 1 mars släpper Weezer även "The black album", en skiva med nytt material.

Amerikanska Weezer slog igenom 1994 med hitsingeln "Buddy Holly" och har sålt över 17 miljoner album. Bandets senaste album "Pacific daydream" släpptes 2017.