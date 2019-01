Flera stölder på studentkorridorer

En olåst dörr och ett obevakat ögonblick, sedan stjäls datorn från rummet på studentkorridoren. Under de två senaste veckorna har polisen fått i närmare tio anmälningar från olika studentboenden.

Under tisdagskvällen blev en man bestulen på sin bärbara dator och en datorspelskontroll på Magistratsvägen. Han var ute i korridorboendets gemensamma kök under en kort stund när tjuven smög in på hans rum.