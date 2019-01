USA: Nedstängning orsakar försenade flyg

Flygtrafiken på USA:s östkust har drabbats av trafikstörningar och förseningar med anledning av nedstängningen av delar av landets statsapparat.

Hundratals flyg har ställts in eller skjutits upp, framför allt vid flygplatser i New York-området och i Philadelphia. Det har främst att göra med att anställda inom trafikledningen har sjukanmält sig. Den amerikanska luftfartsmyndigheten stoppade trafiken på New York-flygplatsen LaGuardia i en dryg timme på fredagen.

Att hundratusentals statligt anställda går utan lön får konsekvenser på fler håll. Tusentals anställda vid den amerikanska skattemyndigheten som kallats tillbaka till arbetet har vägrat att dyka upp trots att regeringen beordrat totalt 26 000 att återgå.

9 000 har inte kunnat nås och 5 000 har åberopat försäkringsskäl för att stanna hemma.