Oscarsvinnaren Michel Legrand är död

Den franske kompositören Michel Legrand har avlidit, 86 år gammal.

Legrand vann tre Oscarsstatyetter under sin karriär. Den första fick han för låten "The windmills of your mind" från filmen "Äventyraren Thomas Crown" (1968), den andra för filmmusiken till "Sommaren '42" (1971) och den tredje för "Yentl" (1983).

Legrand, som började som jazzmusiker, vann också fem amerikanska Grammys och jobbade med artister som Miles Davies, Ray Charles, Frank Sinatra och Edith Piaf. Han skrev även Oscarsnominerad musik till franska nya vågen-regissören Jacques Demys filmer "Parablyerna i Cherbourg" och "Flickorna i Rochefort" på 1960-talet.