Den 20 januari vittnar en lärare i Sydsvenskan om en pojke som konstant stör lektionerna, och tvingar henne att avstå från genomgångar med de andra eleverna och att sänka nivån på undervisningen. Det berättas också att han slår andra elever. Vid ett tillfälle ber hon honom lämna klassrummet. Han vägrar och hon måste till slut utvisa honom handgripligen. Hon anmäls och tvingas lämna sitt arbete, och pojken får skadestånd. Pojken fortsätter, enligt lärarens berättelse, att bete sig som förut.

Det är inte första gången som jag har reagerat starkt på något jag läser i tidningen om hur det går till i svensk skola. Den 4 oktober 2018 rapporterade Sydsvenskan att förvaltningsdomstolen tvingat Höörs kommun att betala skadestånd till några flickor för att de blivit avstängda från skolan under en vecka i juni. Flickorna skulle dessförinnan ha trakasserat andra elever och stört ordningen under ett års tid. Ändå ansågs skolan ha kränkt flickornas rättigheter! I april 2018 rapporterades att Eslövs kommun fått påbackning, efter att under tre dagar ha stängt av några pojkar som mobbat en annan elev, och hängt ut honom på instagram.

Jag var själv en gång en utsatt flicka på en stökig högstadieskola, och när jag läser artiklar som de jag refererat ovanför, tänker jag alltid spontant på alla de där eleverna som inte är huvudpersoner i artiklarna, men som rimligtvis påverkas djupt av de situationer som beskrivs. Jag tänker på de där barnen som mår dåligt av oron i skolan, och kanske har ont i magen när de ska gå dit. Barn som kanske måste ägna sin huvudsakliga uppmärksamhet under skoldagen åt att undvika dem som trakasserar dem. Barn som inte får den undervisning som de har rätt till, när lärare tvingas ställa in genomgångar och anpassa undervisningen till dem som stör. Finns det någon i vårt samhälle som tillvaratar deras rättigheter?

Vilka signaler ger skadestånden till våra barn? Det måste ju bli att man har rätt behandla andra efter eget gottfinnande - kanske även utanför skolan. Jag har under senare år funderat mycket över de väldigt grova brott som vissa tonåringar tydligen är kapabla att begå. Mord på uteliggare i Hässleholm 2016 och Huskvarna 2018, och mordförsök på en snöröjare i Malmö 2017.

Den 20 januari skriver Sydsvenskan i sin huvudledare att andelen unga kvinnor som i undersökningar säger sig ha utsatts för sexuella kränkningar ökar. Samma kväll såg jag för övrigt på TV4:s nyheter ett reportage om grova rån som begås av ungdomar i de nedre tonåren mot jämnåriga i Östersund. Barnen som begår dessa gärningar har – som skadestånden och påbackningarna mot skolor som stänger av elever visar - vuxit upp i ett samhälle där det är kontroversiellt att markera mot barn som bär sig illa åt. Vare sig det handlar om att störa ordningen i ett klassrum eller om att mobba och kränka andra. Finns det något samband, tänker jag. Bidrar vårt samhälles obenägenhet att sätta ner foten framför unga på glid till det som händer?

Maria Berg

Malmö