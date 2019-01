Nöje

Jill gör metoo-låt: "Den är inte politisk"

Jill Johnson går tillbaka till rötterna – men testar samtidigt nya grepp. Nya singeln "Is it hard being a man?" är hennes reflektion över metoo-rörelsen. – Det kan dofta politiskt men det är det inte. Jag skriver alltid musik om det jag har omkring mig och det är en ödmjuk fråga: hur är det att vara man i dag?, säger hon till TT.