Enligt en undersökning från ungidag.se år 2015 så är det endast 14,5 procent av de svenska ungdomarna som konsumerar kultur varje månad (alltså konsert, teater, musikal, dansuppvisning, museum eller utställning). Detta kanske inte nödvändigtvis låter som något negativt, men som ung kulturintresserad menar jag att detta är en siffra som definitivt borde öka. Vissa anser att kulturevenemang av detta slag är något som är omodernt, dyrt och slöseri med tid, men jag har en stark övertygelse om att det finns något väldigt viktigt med dem, något som är värt att bevara och främja. Dessutom finns det flera anledningar till varför.

I en studie från Göteborgs universitet skrivs det i sammanfattningen: ”Kulturupplevelser i form utav bland annat konserter, besök på museum, bio eller teater och konstutställningar har inte bara ett egenvärde utan kan vara positiva för människors välbefinnande och hälsa.”

Detta är en av flera studier som har visat på samma sak. Detta är något som jag tycker stärker min tes något enormt då det finns flera källor som visar på att det är vetenskapligt bevisat att kulturupplevelser är något som ökar människors välbefinnande och hälsa. I en tid med så pass hög psykisk ohälsa bland unga tycker jag att det är viktigt att ta till alla medel för att minska dessa siffror och om nu kulturupplevelser ska ha en positiv effekt på den psykiska hälsan, är det inte mer än rätt att man i Sverige lägger mer resurser på att försöka öka de 14,5 procent som går på kulturevenemang varje månad.

En annan viktig orsak till att det är viktigt att bevara kulturevenemang är att det nya historieberättandet är på väg att dö ut och om unga inte utsätts för mer kultur kommer vi i framtiden bara traggla samma gamla filmer, böcker och musik som vi gör nu (det vill säga ”klassiker”). Att det nya historieberättandet är på väg bort är något man kan se bara genom att gå in på SF:s hemsida och kolla på filmerna som just nu ligger högst upp. ”Bohemian rhapsody”, ”A star is born”, ”Sune vs. Sune”, ”Green book” och ”Vice”. Alla dessa filmer är antingen en fortsättning på en serie filmer eller baserat på verkligheten eller en annan film. Det är så svårt att idag hitta en film som är helt ny och fristående från något och detta är något som jag tror speglar vårt samhälle, eller i alla fall historieberättandet.

Nu kanske du tänker att ungdomar har ett nytt sätt att uppleva kultur, nämligen internet, och visst finns det otroligt många kulturupplevelser att hitta på internet. Det finns dock en stor skillnad i att streama något hemifrån sin soffa och att komma ut i det offentliga rummet och se verkliga människor. Det har bevisats i alla år att man mår bra av att omges runt människor, oavsett om man känner dem eller inte, och därför är det en viktig aspekt som vi inte får tappa bort. Jag tycker även att det finns något viktigt i att känna saker på riktigt. Att på en konstutställning bli berörd av det som hänger på väggarna tillsammans med de andra besökarna eller på en konsert dela upplevelsen med hundratals andra människor. Det är inte konstigt att människor känner sig mer och mer ensamma när vi blir mer och mer isolerade och det offentliga rummet hela tiden blir mindre.

Så vems ansvar är det att se till att kulturen ska bibehållas? Jag skulle säga att detta är något som vi alla i samhället ansvarar för – alltså politiker (kommuner), föräldrar och vi ungdomar. Politikernas ansvar i detta är att försöka nå ut till ungdomar med kultur på ett bättre sätt än vad de gör just nu, då det uppenbarligen inte är så effektivt. Det finns ett ansvar hos föräldrar att se vikten i att få sina barn att gå på fler kulturevenemang och försöka främja detta. Jag tycker också att det finns ett ansvar hos ungdomar att ta reda på vilka evenemang man kan gå på och faktiskt gå på dem. Dessutom kan de ungdomar som är intresserade av kultur försöka få fler i sin närhet att gå på kulturevenemang. Jag och sju av mina vänner har exempelvis startat ett instagramkonto (@projektkonstigt) där vi varje dag publicerar ett nytt tips på ett kulturevenemang som känns aktuellt för ungdomar.

Så, vad vill jag egentligen komma fram till? Jo, kulturevenemang är något som inte bara är bra för den psykiska hälsan men som även leder till att fler kommer ut i det offentliga rummet och känner en större gemenskap med människor. Dessutom kan det leda till att fler ungdomar blir mer inspirerade och kreativa. Det finns inte en, utan flera goda anledningar till att ungdomar borde delta i fler kulturevenemang och därför är detta något jag tycker borde uppmärksammas mer och något som är värt att ta till fler åtgärder för att främja.

Filippa Forsnor

Filippa Forsnor är 17 år och går andra året i gymnasiet, samhälle - beteende på S:t Petri skola i Malmö. Hon är intresserad av kultur och försöker aktivt att få fler ungdomar att bli mer intresserade av det.