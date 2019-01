Så blev lyxhotellet ett femstjärnigt fängelse

Packa väskorna och samlas i lobbyn.

Den uppmaningen fick affärsmän och konsulter som checkat in på Ritz-Carlton i hopp om en flärdfull vistelse i den saudiska huvudstaden i november 2017.

Vad de inte visste var att de skulle köras till andra boenden för att göra plats för en helt annan sorts gäster.

Lyxhotellet förvandlades till ett femstjärnigt fängelse för över 300 personer, frihetsberövade i det som beskrevs som en korruptionshärva. Bedömare och kritiker menar dock att tillslaget främst var ett sätt för den oberäknelige kronprinsen Mohammed bin Salman (ofta kallad MBS) att samla makten under sig och göra sig av med meningsmotståndare.

Bland de gripna fanns såväl prinsar som miljardärer – och 95 procent av de inspärrade var redo att nå en uppgörelse, hävdade MBS i The New York Times . På så sätt räknade han med att få in omkring hundra miljarder dollar (omkring 900 miljarder svenska kronor) till statskassan. Mycket av detaljerna kring såväl anklagelser som uppgörelser har dock inte offentliggjorts, vilket gör det svårt att bedöma i vilken utsträckning korruption faktiskt har straffats eller om siffran på hundra miljarder dollar överhuvudtaget är realistisk.