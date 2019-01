The Sisters of Mercy kommer till Malmö

Gothlegendarerna The Sisters of Mercy är klara för en ny konsert i Malmö i höst.

Andrew Eldritch och hans The Sisters of Mercy står bakom tre av musikhistoriens mest legendariska svartrocksalbum. ”First and last and always” (1985), ”Floodland” (1987) och ”Vision thing” (1990). Sedan dess har bandet inte gett ut något nytt album, men de har fortsatt att turnera. Hösten 2017 besökte de KB i Malmö och nu är det klart att de återvänder.

På måndagen offentliggjordes att The Sisters of Mercy kommer till KB den 2 oktober och biljetterna släpps den 29 januari.