Metall välkomnar las-förhandlingar

Turordningsreglerna är inget stort problem, de är redan överspelade. Däremot kräver storfacket IF Metall satsningar på kompetensutveckling.

Många fackförbund har gått i taket när politikerna i den nya konstellationen S, MP, C och L slagit fast riktlinjerna kring förändringar i arbetsrätten, framför allt utvidgade undantag från principen sist in, först ut. Men LO-facket IF Metall är inte det förbund som står längst fram på de barrikaderna, tvärtom: