Malmö FF breddar verksamheten. Nu står det klart att klubben ställer upp med ett lag i nysatsningen eAllsvenskan 2019.

På söndag avgörs kvalet för att få representera Malmö FF i spelet Fifa 19. Vinnarna får dra på sig den himmelsblå tröjan kommande säsong.

Åtta spelare deltar i kvalet. En eller två av dem kommer att bli professionell Fifa-spelare för Malmö FF samt vinna 50 000 i prispengar, meddelar klubben.

MFF kommer tillsammans med elva andra klubbar göra upp i eAllsvenskan under 2019. Grundserien består av elva matcher samt eventuell slutspel. Dessutom samlar man under säsongen på sig rankningspoäng till kvalet till eWorld Cup, en motsvarighet till VM.

– Vi har tidigare spelat esvenskan där en supporter spelade FIFA tillsammans med en av våra fotbollsspelare. Nu tar Svensk Elitfotboll nästa steg och skapar eAllsvenskan, och där fick vi möjlighet att vara med. Då krävs det att vi hittar de bästa e-sportspelarna till Malmö FF, säger Niclas Carlnén, vd på Malmö FF, i ett pressmeddelande.

Klubbarna som deltar i eAllsvenskan 2019 är AIK, Djurgårdens IF, Hammarby IF, Örebro SK, Östersunds FK, GIF Sundsvall, Örgryte IS, BK Häcken, Helsingborgs IF, Jönköpings Södra IF och AFC Eskilstuna.

Säsongen har premiär den 1 mars och finalen spelade den 26 maj.

DPlay sänder samtliga matcher.