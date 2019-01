Det går att jämföra Malmö med Los Angeles på flera olika sätt. Det är fult och fint på samma gång. Malmö är mångkulturellt och liksom vi i Malmö har vår falafel så är Los Angeles känt för sina mexikanska taco trucks som det kryllar av längs dåligt belysta trottoarer. Det kan jag intyga, för jag har bott där. LA:s matutbud influeras av olika kulturer utan att det känns ”på låtsas” och den mexikanska burriton för 3 dollar smakar lika bra som Malmöfalafeln för 30 kronor.

När jag nyligen bodde en kort period i Stockholm besökte jag en falafelbar som blivit väl omtalad och som lovade stockholmare riktig Malmöfalafel. Helt förvånad blev jag kanske inte över det hutlösa stockholmspriset 85 kronor för en falafelrulle men det var inte bara priset som smakade allt annat än Malmö. Jag vet inte om det var för att Stockholm hade ett finger med i spelet men denna falafel smakade något annat. Precis som när min klasskompis på college i Los Angeles pratade om en tjusigare mexikansk tacorestaurang i Knoxville i Tennessee, där tacon inte bara smakade sämst, den smakade inte på riktigt.

Men det finns en större och mycket viktigare jämförelse om vi zoomar ut ur Malmö och LA och tittar på Sverige och USA utifrån. Båda länderna skiljer sig egentligen alldeles för mycket åt i både politik, kultur och historia för att kunna jämföras på ett rättfärdigt sätt men när jag tänker på mediehysterin kring en omskriven Trumpsympatisörs uttalande under presidentvalet i USA 2016 så ser jag en viss likhet, eller kanske en ängslighet?

En politisk aktivist var orolig under presidentvalet 2016. Han var orolig eftersom han visste med sitt mexikanska ursprung att denna kultur var enormt dominant (som han uttryckte sig) och skulle så småningom ta över hela USA. Efter det så uttryckte han sig ogenomtänkt och klumpigt ”If you don’t do something about it, you’re going to have taco trucks on every corner” (om ingen gör någonting kommer det att stå taco trucks i vartenda gathörn).

Det blev twitter-hysteri och medierna spottade ur sig roliga, fyndiga och sarkastiska kommentarer kring detta uttalande. För vem vill inte ha en taco truck i varje gatuhörn? Fantastiskt, tyckte många. När jag bodde i USA 2017 tyckte jag själv att det kryllade av taco trucks, vietnamesiska hål-i-väggen och kinakrogar, vilket gav mig en känsla av hemma. Det är mångkulturellt precis som Malmö.

Trots rädslan över att USA:s taco trucks skulle försvinna tyckte jag själv att det fanns en i varje gatuhörn när jag bodde där. Familjer och vänner stod samlade under kvällar vid dessa trucks samtidigt som de satte sig på trottoarkanter och yttrade glädjeutrop över hur gott allting smakade - ”muy bien”. Det var en enda stor matfest. Det var familjärt och alla var välkomna. Och det fick mig att tänka på Malmö. Hur hade Malmö sett ut utan alla sina falafelhak som trängs med varandra på var och varannan gata? Vad hade hänt om någon påstod att det som många förknippar med Malmö började ta över och borde tonas ner? Och hur hade Malmö sett ut utan sin mångkulturella charm?

”Den mexikanska maten är halva grejen här i USA” sa min klasskompis efter att han berättade om sin tråkiga taco-upplevelse i Knoxville. Ett Los Angeles utan sina taco trucks är som ett Malmö utan sin falafel, helt otänkbart.

Ebba Berggren

Skribent och krönikör från (och bosatt i) Malmö. Hon är musikintresserad och har podcasten Hall of Shame, om relationer, med en av sina närmsta vänner.