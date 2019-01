Cardi B till Roskildefestivalen i sommar

Den amerikanska hiphopstjärnan Cardi B har fått stor uppmärksamhet för sin Donald Trump-protest de senaste dagarna. Nu är hon klar för en konsert på Roskildefestivalen i sommar. Dit kommer även Cypress Hill, Bring Me the Horizon och Khruangbin.

Sommarens Roskildefestival har redan gjort klart med The Cure, Robyn, Travis Scott, Tears for Fears och Christine and the Queens och många fler. På torsdagsmorgonen presenterades ytterligare 27 musikakter.